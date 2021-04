Roze Zaterdag Enschede 2023 is stap dichterbij met ‘bidbook’

on

Het mogen organiseren van Roze Zaterdag in 2023 is voor Enschede een stapje dichterbij gekomen. De gemeente en Enschede Promotie hebben een zogenoemd bidbook opgesteld, waarin de plannen voor het evenement uiteengezet worden.

Het bidbook moet uiterlijk 15 april bij de Stichting Roze Zaterdagen zijn.

Er zijn ook plannen om het evenement dat jaar in Goes te houden. Dat zou voor het eerst zijn dat er een Roze Zaterdag in Zeeland wordt gehouden.

De Stichting Roze Zaterdagen wijst in juli op basis van de ingediende plannen de stad aan die Roze Zaterdag in 2023 mag organiseren. Dit jaar is Roze Zaterdag in oktober in Leeuwarden volgend jaar weer traditioneel op de laatste zaterdag van juni. Dan is Roze Zaterdag in Rotterdam.

Initiatiefnemer Sander Aalbertsen opperde vorig jaar om het evenement naar Enschede te halen. Roze Zaterdag is twee keer eerder in Enschede gehouden. ‘Een Roze Zaterdag is naar mijn idee een prachtig podium om meer respect te kweken voor de regenbooggemeenschap en meer tolerantie in z’n algemeenheid in de samenleving’, zegt Aalbertsen.

De gemeente Enschede benadrukt dat het evenement niet alleen voor de eigen stad goed is. ‘Het evenement zal een boost geven aan de zichtbaarheid en inclusiviteitsbevordering in heel Oost-Nederland.’

De stad wil met het organiseren van het evenement samenwerken met omliggende gemeenten als Hengelo, Oldenzaal en ‘partnerstad’ Münster.

Het jaarlijkse evenement Roze Zaterdag trekt gemiddeld zo’n 20.000 tot 40.000 bezoekers. Wethouder Arjan Kampman: ‘Met de organisatie van Roze Zaterdag laat Enschede zien dat het een inclusieve stad is waar iedereen welkom is ongeacht aard, geloof of achtergrond.’

(Bron: RTV Oost; foto: Roze zaterdag Enschede 2004)

Categorieën:Nieuws