Eerste Kamer voor verbod discriminatie wegens seksualiteit

Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer heeft voor een grondwetswijziging gestemd die discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verbiedt. Een initiatiefvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA werd met 58 tegen 15 stemmen aangenomen.

Nu wordt in artikel 1 van de Grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden. De initiatiefnemers willen dat in dat rijtje ook handicap en seksuele gerichtheid worden verankerd.

De PVV, SGP en de fractie Van Pareren (die zich heeft aangesloten bij JA21) stemden tegen. Forum voor Democratie was niet bij de stemming aanwezig.

Om de Grondwet daadwerkelijk te wijzigen moet hetzelfde voorstel na de verkiezingen van 17 maart nog een keer goedgekeurd worden door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Dan is wel een twee derde meerderheid nodig.

De kans daarop is groot, want er is brede steun aan beide zijden van het Binnenhof. Bovendien verandert de samenstelling van de senaat niet na de Tweede Kamerverkiezingen.

Overwinning

Belangenbehartiger COC noemt de uitslag van de stemming een grote overwinning voor lhbti-personen. Het nadrukkelijk benoemen van seksuele gerichtheid in het grondwetsartikel ziet het COC als een betere waarborg tegen discriminatie.

‘Een mooi en emotioneel moment voor LHBTI’s in Nederland’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘We zijn er nog niet, maar met de brede steun in de Eerste Kamer zien we de toekomst van dit voorstel met vertrouwen tegemoet.

Ze noemt de Grondwetswijziging ‘een opdracht voor vandaag en een garantie voor de toekomst.’



‘Een opdracht voor vandaag, om te bevorderen dat de regering bijvoorbeeld het geweld tegen LHBTI personen aanpakt. En een garantie voor de toekomst, zodat we ook over 50 of 100 jaar nog steeds kunnen genieten van onze zwaar bevochten rechten zoals het opengestelde huwelijk.’

(Bron: NOS, COC; foto: Jeroen van der Meyde – Eerste Kamer, tijdelijke plenaire zaal in de Ridderzaal)

