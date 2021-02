Avondklok Roze Golf: Henk Weijschede bedacht de Roze Golf

on

Avondklok Roze Golf: achttien dagen lang duiken we in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: in memoriam de bedenker van de Roze Golf.

In 1982 was de eerste uitzending van de Roze Golf. Het programma was een initiatief van Henk Weijschede en werd illegaal uitgezonden. Drie jaar later werd de Roze Golf onderdeel van de programmering van Radio Oost.

Henk Weijschede bleef tot eind 2001 betrokken bij het programma, dat hij jaren afsloot met ‘De Wijze Woorden van Weijschede’. Hij overleed … juni 2008 op 66-jarige leeftijd.

In de uitzending van 15 juni 2008 was een terugblik te horen op het leven en werk van Henk Weijschede:

Categorieën:En verder