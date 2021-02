Heerlen wil locatie COC in de stad en gaat voor Roze Zaterdag

on

COC Limburg moet een eigen plek in de stad Heerlen krijgen. Ook wil de stad zich inzetten op Roze Zaterdag naar Heerlen te halen. Dat staat in de plannen van de gemeente om het LHBTI-beleid meer zichtbaar te maken.

‘Een Roze Zaterdag zou Heerlen landelijk als regenboogstad op de kaart zetten en extra aandacht vragen voor de belangen van onze LHBTI-inwoners’, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders . Zodra het COC Limburg een eigen locatie in de stad heeft en ene vaste kern van vrijwilligers aan zich heeft weten te binden, wordt de mogelijkheid om het evenement naar de stad te halen onderzocht.

Regionale functie

‘Hoewel er vooruitgang is geboekt in de acceptatie en emancipatie van LHBTI’ers, laten incidenten en ervaringen zien, dat jezelf kunnen zijn en je veilig kunnen voelen, helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Een actief LHBTI-beleid blijft daarom nodig. Een beleid dat zichtbaar is in de stad, voor LHBTI’ers en niet-LHBTI’ers, voor maatschappelijke partners en voor buurgemeenten. Als regenbooggemeente heeft Heerlen namelijk ook een regionale functie’, aldus wethouder Peter van Zutphen (SP).

COC Limburg werkt momenteel in Zuid-Limburg vanuit één locatie in Maastricht. Daardoor is volgens het gemeentebestuur van Heerlen het LHBTI-beleid buiten Maastricht minder zichtbaar geworden en zijn er moeilijk vrijwilligers in andere Limburgse steden te vinden.

(Bron: Gemeente Heerlen, L1; foto: oude regenboogpad Coriovallumstraat/Raadhuisplein in Heerlen.

