Korte Franse film PD over homofobie is succes op YouTube

on

De Franse film PD van regisseur Olivier Lallart is een succes op internet. De film werd op 27 december op YouTube geplaatst en is sindsdien ruim 1.6 miljoen keer bekeken.

De film gaat over Thomas, een zeventienjarige middelbare scholier. Hij voelt zich aangetrokken tot Esteban, een andere jongen van zijn middelbare school. Het gerucht dat Thomas een PD is, een flikker, gaat ls een lopend vuurtje door de school. Thomas lijdt onder de blik van zijn medescholieren.

‘Ik heb het woord’ PD ‘heel vaak zo horen vallen, zomaar,’ zegt Olivier Lallart tegen Têtu .‘Toen ik op de middelbare school zat, zeiden we altijd ‘klootzak’, maar nu leek ‘PD’ een modieuze belediging. Als ik op de middelbare school had geweten dat ik homo was en ik zou dat woord gehoord hebben,, hoe zou ik het hebben opgevat? Dat waren in feite de twee uitgangspunten van mijn film.’

De film werd opgenomen in Clermontois en was anderhalf jaar te zien in filmhuizen en viel in de prijzen.

YouTube

‘Ik vind het geweldig om mijn film op een bioscoopscherm te projecteren, want voor mij vervangt niets de bioscoopervaring’, aldsu Olivier Lallart tegen de tv-zender France 3. ‘Maar Youtube is iets anders en dat maakt het voor iedereen toegankelijk. Opeens kunnen er jonge mensen zijn die niet naar de bioscoop gaan of die de mogelijkheid niet hebben, de film bekijken en wie weet zal het helpen dingen te veranderen. Dat is wat ik zou willen bij PD.’

Rusland

Het succes van de film is niet beperkt gebleven tot Frankrijk. ‘Een week voordat de film op YouTube zou verschijnen, zeiden we tegen elkaar: ‘Hé, en als we Russische ondertitels doen.’ En op de dag van de release zagen we dat Rusland het tweede land was waar de film het meest werd bekeken’, aldus Olivier Lallart in Têtu.

(Bron: Têtu, France 3; foto: screenshot)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws