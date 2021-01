Zoon van Nigeriaanse politicus komt uit de kast; vader niet blij

on

De zoon van Doyin Okupe, de rechterhand van de voormalige president van Nigeria is uit de kast gekomen. Doyin Okupe is niet blij met de coming-out van zijn zoon. Hij keurt homoseksualiteit af.

Onder het bewind van Goodluck Jonathan waar Doyin Okupe nauw bij betrokken was, werden in Nigeria verschillende anti-homowetten aangenomen.

Zijn zoon, Bolu, woont al enige tijd in Frankrijk en werkt daar als personal trainer. Hij plaatste op Instagram een foto waarop hij te zien is in een regenboog zwembroek een regenboogvlag vasthoudt, met als bij schrift: ‘ja, ik ben hartstikke homo’.

Vader Okupe denkt dat zijn zoon zijn seksuele geaard zal heroverwegen, maar in een interview met de Nigeriaanse krant Punch zegt Bolu: ‘Seksuele oriëntatie is niet iets dat men kan “heroverwegen”. Dit is zoals ik ben en het is zoals ik altijd ben geweest en altijd zal zijn. Ik en vele anderen in de LHBTIgemeenschap zijn geboren zoals we zijn.’

‘Ik hoop echt dat we ooit, als Nigerianen en Afrikanen, op het punt kunnen komen dat we elkaar liefhebben en accepteren, ongeacht zaken als seksuele geaardheid.’

De coming-out van Bolu voedt de discussie in Nigeria over homoseksualiteit.

‘Homo zijn is niet ‘westers’ of ‘Europees’. Er zijn veel homo’s in Nigeria, ze hebben gewoon niet de mogelijkheid om openlijk zo te leven vanwege angst voor kritiek en oordelen die vergelijkbaar zijn met de reacties die ik kreeg. Ik hoop dat homoseksualiteit ooit gedecriminaliseerd kan worden in Nigeria. Ik weet echter dat we nog een lange weg te gaan hebben voordat we er zijn.’

