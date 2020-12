Marokkaanse asielzoeker (19) neergestoken in parkje in Madrid

on

In Madrid is een 19-jarige Marokkaan neergestoken, die eerder dit jaar zijn land was ontvlucht nadat hij veroordeeld was voor het overtreden van de wet die homoseksualiteit strafbaar stelt.

De man werd geraakt in zijn arm.

Hij werd op 22 december aangevallen toen hij op een bankje in een park in de wijk Vallecas zat. Een man benaderde hem en vroeg of hij een ‘flikker ’was en stak hem gelijk met een mes.

‘Tijdens de vlucht voor dit soort agressie kwam ik in Spanje aan. Het is traumatisch dat deze dingen mij overkomen in Spanje, omdat ik hierdoor de situaties die ik in Marokko heb meegemaakt opnieuw beleef en me onveilig voel’, vertelt hij aan de Spaanse krant Eldiario.

Veilige plek

De man is in Marokko veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden voor het overtreden van de wet die homoseksualiteit strafbaar stelt. ‘Ik heb veel gevallen meegemaakt van sociale discriminatie, discriminatie binnen het gezin, enzovoort. Ik ben juist gevlucht naar een veilige plek waar homo zijn geen probleem is.’

Na de aanval is hij opgevangen in een openbaar opvangcentrum voor LGBTI-vluchtelingen en wordt hij begeleid door de vereniging KifKif, die onder meer migranten en asielzoekers opvangt en ondersteunt als ze te maken krijgen met discriminatie op basis van hun seksuele geaardheid.

Boottocht

De man vertelt tegen Eldiario dat hij, nadat zijn vader op jonge leeftijd was overleden, met zijn moeder en broer bij zijn grootvader ging wonen. Op jonge leeftijd was duidelijk dat hij homoseksueel was. ’Dat gaf me veel problemen, ze sloten me op in een kamer, ze lieten me dagenlang niet uitgaan. Mijn moeder probeerde me te beschermen, maar in zo’n machosamenleving kon ik weinig doen.’ Hij raakte getraumatiseerd toen een ‘heel naast familielid’ tegen zijn wil seks met hem wilde.

Hij ondernam verschillende pogingen zijn land te ontvluchten. Uiteindelijk lukte het hem om de oversteek naar Spanje te maken. ‘Ik moest 3.000 euro betalen. We waren drie dagen in de boot, het was een heel ingewikkelde reis. Toen ik in Algeciras aankwam, plaatsten ze me in een centrum waar ik ook werd gediscrimineerd.’

Kapper

De 19-jarige man droomt er van een baan te vinden als kapper, zijn moeder weer te ontmoeten die hij sinds januari 2019 niet meergezien heeft en hoopt nooit meer gediscrimineerd te worden.

(Bron: Eldiario; foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws