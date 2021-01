Regenboogbanken in Poolse stad beklad en overgeschilderd

on

In de Poolse stad Kielce is een aantal van de vijftien banken in de kleuren van de regenboog beklad en overgeschilderd. De burgemeester van Kielce, Bogdan Wenta, veroordeelt de vernieling.

Hij roept ook op tot voorzichtigheid en tolerantie: ‘De stad Kielce staat open voor iedereen.’.

‘Laten we elkaar respecteren en samenwerken voor het welzijn van Kielce. Er is geen andere manier als we een stad willen creëren die vriendelijk is voor alle inwoners’, aldus de burgemeester.

De regenboogbanken werden op 17 december in de stad geplaatst. Al snel werden banken beklad en sommige banken werden overschilderd in de kleuren van voetbalclub Korona-Kielce.

(Bron: Niezalezna; foto’s Facebook)

