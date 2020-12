Geen overlast door seksende mannen in Veldhoven zegt college

on

In Veldhoven is geen noemenswaardige overlast van mannen die elkaar opzoeken voor seks in het bosgebied. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van gemeenteraadslid Gerrit Coppens van Senioren Veldhoven.

Die had vragen gesteld over de Moormanlaan, achter de parkeerplaats bij tankstation Oeienbosch langs de autosnelweg A67.

Volgens het gemeentebestuur zijn er in Veldhoven geen geregistreerde meldingen of aangiften van overlast en geeft ook de wijkagent aan dat seksuele activiteiten in het gebied de laatste tijd juist zijn afgenomen. Dat laatste zou onder meer te maken hebben met de gestarte werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting van de Kempenbaan en nieuwe N69 (Westparallel) op de A67 onder Veldhoven.

Gemeenteraadslid Coppens had vragen gesteld over het ‘sekstoerisme’ omdat hij signalen had gekregen dat mensen steeds vaker angst hebben om gebruik te maken van de Moormanlaan.

‘Ongewenste taferelen’

Volgens Coppens zijn er mensen die vinden dat ‘mannen die uit zijn op seksueel vertier dreigend overkomen’. Daarnaast zijn er volgens het raadslid ook mensen die bang zijn dat hun kinderen ongewild worden geconfronteerd met ‘ongewenste taferelen’.

Coppens stelde dat ‘de activiteiten nu tot diep in de gemeente Eersel schijnen plaats te vinden’, maar uit navraag door het college in Eersel blijkt dat ook daar geen concrete meldingen van overlast bekend zijn.

‘Wel blijft het van belang dat overlastsituaties en dreigende situaties worden gemeld bij gemeente of politie’, zo benadrukt het college.

Plekken aanwijzen

Het college van burgemeester en wethouders in Veldhoven voelt niets voor de suggestie van Coppens om in overleg met buurgemeenten plekken aan te wijzen waar seksuele activiteiten gedoogd worden. ‘Als we officieel plekken gaan aanwijzen, bestaat de kans dat we ook verantwoordelijk worden gehouden voor ongewenste excessen.’

(Bron: Eindhovens Dagblad, brief College B&W 20UIT06391; foto: archief. Door technische problemen is het niet mogelijk foto’s te uploaden)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws