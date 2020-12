Gaybar Amsterdam noemt zich Ikea uit protest tegen sluiting

on

De Spijkerbar aan de Kerkstraat in Amsterdam is omgedoopt tot een Ikea-vestiging uit protest tegen de horecasluiting. Eigenaar Steven Koudijs verwacht dat veel kroegen en restaurants de sluiting niet overleven en dat alleen de grote ketens overblijven.

Om de buurt alvast aan het idee te laten wennen, heeft de eigenaar een Ikea-sticker op het toch al gele uithangbord geplakt. ‘Want er komt straks niets anders voor terug dan ketens of Nutellawinkels. Dat zou heel jammer zijn voor de stad’, zegt Koudijs tegen AT5.

‘Het is een benarde situatie’, legt Koudijs uit. ‘We moeten gewoon de huur en andere doorlopende kosten betalen. Deze komen maandelijks uit op zo’n 10.000 euro. Nu er niks binnenkomt begint het geld vanzelf op te raken.’

De Spijkerbar ging in 1978 open. Toch kan de bar geen aanspraak maken op steun van de overheid omdat de zaak dit voorjaar nog werd overgenomen. ‘En de compensatieregelingen zijn gebaseerd op omzet van vóór maart’, zegt Koudijs.

Als de horeca vanaf januari niet open mag, ziet Koudijs het somber in de voor Spijkerbar. ‘We hopen natuurlijk nog op overheidssteun, maar ik verwacht hier weinig van. Ik denk dat we nog wel een crowdfundactie willen starten, maar dat vind ik lastig. Dat grenst toch aan bedelen en de zaak was ook al gecrowdfund bij de overname’.

Voorlopig proberen Koudijs en zijn compagnons het hoofd boven water te houden door op allerlei manieren kosten te besparen. Maar heel veel rek lijkt er niet meer in te zitten voor de bar. ‘Januari redden we wel, maar als dit nog langer duurt zijn we failliet’, aldus eigenaar Steven Koudijs.

(Bron en foto: AT5)

