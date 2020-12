Er zijn nog kaarten beschikbaar voor het Regenboogpodium

on

Donderdagavond 10 december treden in De Cactus in Hengelo artiesten op speciaal voor ouderen in verpleeghuizen. Van dit ‘Regenboogpodium’ worden opnames gemaakt die cadeau worden gedaan aan verpleeghuizen, waar geen artiesten meer kunnen optreden vanwege de coronacrisis.

De artiesten zingen elk minstens één lied met een roze rand zodat homoseksualiteit een thema is op het Regenboogpodium en daarmee ook in de verpleeghuizen.

Het Regenboogpodium is een initiatief van Mr Senior Pride 2020 Ralph Kleinbussink. Hij zag met lede ogen aan hoe de coronacrisis de activiteiten van de werkgroep Roze 50 Plus dwarsboomde. Samen met de Roze Golf ontstond het idee om de artiesten via een USB-stick de verpleeghuizen binnen te laten komen en zo de ouderen te vermaken en de roze senioren een hart onder de riem te steken.

De artiesten die optreden donderdagavond in theater De Cactus in Hengel o zijn Annet Nikamp, Alice Wessels & Rolf van Rijsbergen, Body & Soul en Harm Wolters. Zij zingen liedjes van onder andere Benny Neyman, Paul de Leeuw en Wim Sonneveld.

Het optreden is toegankelijk voor publiek. Kaarten zijn te bestellen via www.decactus.nl.

