Cel en taakstraffen geëist tegen jongeren die homo beroofden

Tegen een criminele jongerengroep uit Bilthoven zijn jeugddetentie en taakstraffen geëist. Ook zouden ze geen contact meer met elkaar mogen hebben. De jongens tussen de 15 en 18 jaar worden verdacht van de beroving van en man uit Soest.

Tegen de 18-jarige werd anderhalf jaar gevangenisstraf geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij wordt ook verdacht van de diefstal van twee scooters.

De jongens hadden vorig jaar via een datingapp voor homo’s een afspraak met de mangemaakt Op de afgesproken plek werd hij opgewacht door de jongens die waren gewapend met boksbeugels, een mes en een honkbalknuppel. De meesten droegen een bivakmuts.

Onder bedreiging van een (nep)vuurwapen moest de man zijn heuptas en portemonnee afgeven. Toen het de man niet lukte om via zijn telefoon geld van de spaarrekening naar de betaalrekening over te boeken en het slachtoffer hysterisch begon te huilen, werd het grimmiger.



‘Blijf voor je uit kijken of wil je een kogel door je kop’, zou er zijn geroepen. Bij een worsteling werd de man uit Soest met een boksbeugel op zijn hoofd geslagen en met de honkbalknuppel tegen zijn arm. Toen de man om hulp begon te schreeuwen, gingen de belagers er vandoor met zijn bankpasjes, creditcards, rijbewijs en sleutels.

De politie kwam de daders snel op het spoor en aandacht in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht en Opsporing Verzocht bracht voldoende bewijs om de jongens aan te houden.

Het OM denkt dat de jongens vaker op deze manier homo’s hebben beroofd, maar dat de slachtoffers geen aangifte hebben durven doen. De rechtbank doet 18 december uitspraak.

(Bron: RTV Utrecht; screenshot: Opsporing Verzocht)

