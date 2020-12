Rechter: bos parkeerplaats Leikant mocht worden afgesloten

on

De gemeente Goirle is terecht niet ingegaan op een handhavingsverzoek van Platform Keelbos, een stichting die opkomt voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplaatsen.

De stichting eiste dat de gemeente optrad tegen de afsluiting van het bos dat al zo’n dertig jaar gebruikt werd als ontmoetingsplaats voor mannen die sekscontact zoeken met andere mannen. Volgens Platform Keelbos was het dichten van gaten in het hek door de eigenaar van het bos onrechtmatig. De gemeente zou homo’s hebben gediscrimineerd doorniet op te treden en door geen alternatieve locatie aan te bieden.

De rechter dacht daar anders over: ‘Zowel feitelijk als juridisch is het particulier bosperceel nu dus afgesloten en niet meer openbaar. Alleen onrechtmatig kunnen derden zich nog toegang verschaffen tot het bosperceel. Er is geen sprake meer van een openbaar toegankelijk bosperceel en dus ook niet meer van een HOP.’

Het is de gemeente niet te verwijten dat de homo-ontmoetingsplek niet meer toegankelijk is. Het was de eigenaar die met hekken en borden niet meer wilde dat er bezoekers op zijn terrein kwamen.

Goirle heeft getoetst of de eigenaar de hekken mocht plaatsten en heeft volgens de rechter terecht geoordeeld dat het mocht.

De stichting Platform Keelbos voert al jaren een juridische strijd tegen het verdwijnen van de homo-ontmoetingsplek bij parkeerplaats Leikant langs de A 58 ter hoogte van Goirle.

(Bron: Brabants Dagblad)

