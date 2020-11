Transman verliest strijd om als vader geregistreerd te worden

on

Transman Freddy McConnell heeft zijn juridische strijd in Engeland om geregistreerd te worden als vader van zijn kind verloren. Het Hooggerechtshof weigerde zijn laatste beroep in overweging te nemen.

De 34-jarige McConnel stapt nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Volgens een woordvoerder van het Hooggerechtshof hadden de rechters geconcludeerd dat ‘de aanvragen geen betwistbare rechtsvraag opwerpen die op dit moment moet worden overwogen, rekening houdend met het feit dat de zaken het onderwerp waren van een rechterlijke beslissing en in hoger beroep werden beoordeeld.’

De vader staat nu als moeder van het kind geregistreerd. Het Hof van Beroep oordeelde eerder dat moederschap wordt gedefinieerd als zwanger zijn en bevallen, ongeacht of de persoon die dat doet wettelijk gezien als man of als een vrouw wordt beschouwd.

Nancy Kelley van homobelangenorganisatie Stonewall, zei dat de beslissing van het Hooggerechtshof ‘zeer teleurstellend’ is.

‘Alle ouders, inclusief LHBTI-ouders, verdienen het om erkend te worden voor wie ze zijn en het is ongelooflijk frustrerend dat het hooggerechtshof een kans heeft gemist om gelijkheid te bevorderen’, zei ze tegen The Guardian.

‘De huidige wetgeving is in tegenspraak met de kwetsbare gelijkheid die transgenders momenteel hebben, waarbij ze volledige erkenning kunnen krijgen voor sommige juridische documenten, maar niet voor andere. Net als alle andere ouders moeten trans-ouders hun relatie met hun kind kunnen laten erkennen op de geboorteakte van hun kind.’

Van de stappen die Freddy McConnel heeft gezet om een kind te baren is een documentaire gemaakt door Jeanie Finlay: Seahorse: The Dad Who Gave Birth. De trailer is hier te zien.

(Bron: The Guardian; foto: fragment filmposter)

