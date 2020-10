Paus Franciscus pleit voor geregistreerd partnerschap homo’s

on

De relaties van homostellen moeten wettelijk beschermd kunnen worden middels een geregistreerd partnerschap. Ook moeten homo’s zich welkom kunnen voelen in de Rooms Katholieke Kerk.

Dat zegt Paus Franciscus in de documentaire Francesco van de joodse regisseur Evgeny Afinnevsky die woensdag in Rome in première is gegaan.

‘Homoseksuele stellen hebben het recht om een gezin te vormen. Zij zijn Gods kinderen en hebben recht op een familie. Niemand zou uit een familie gezet mogen worden of een ongelukkig leven mogen leiden’’, zegt de paus in de documentaire. ‘We moeten geregistreerd partnerschap invoeren. Zo zijn hun rechten beschermd.’

Franciscus zegt in Argentinië als aartsbisschop van Buenos Aires daar al voor te hebben gepleit tijdens debatten over het homohuwelijk dat in 2010 door het Argentijnse parlement werd aangenomen. Het zegt dat nu voor het eerst als paus.

De documentaire Francesco beschrijft de zeven jaar dat Franciscus nu paus is en richt zich op kwesties die door de paus worden verdedigd, waaronder de strijd tegen klimaatverandering, rechten voor migranten en een grotere rol voor vrouwen in de kerk.

‘Paus Franciscus omarmt de mensheid’, zegt Afinevsky tegen America Magazine. ‘Dat is wat deze film leert, het belang van verenigd zijn, vriendelijk zijn, liefde verspreiden.’

(Bron: America Magazine, AD; screenshot: trailer documentaire)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws