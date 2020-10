Opnieuw geweld tegen asielzoekers vanwege hun geaardheid

on

Opnieuw meldt LGBT Asylum Support twee ernstige gevallen van geweld tegen LHBTI-asielzoekers. In beide gevallen werden daders en slachtoffers niet door het COA gescheiden en trad de politie niet handelend op.

LGBT Asylum Support heeft de twee gevallen gemeld bij Bureau Veiligheid van het COA en Roze in Blauw geïnformeerd. Ook heeft de stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat, de twee gevallen van geweld gemeld in een brief aan de verantwoordelijk staatssecretaris.

Inmiddels heeft de stichting sinds juni meer dan 100 meldingen naar Bureau Veiligheid van het COA gestuurd zonder dat daar verder iets van vernomen is.

Aanranding

Het eerste geval betreft een asielzoeker die in zijn eigen kamer op een azc is aangerand door een onbekende man. De beveiliging weigerde vervolgens hulp te bieden. In ondergoed gekleed hield het slachtoffer en een transgender medebewoonster de dader van de aanranding vast in het toilet van hun unit.

De politie die later ter plekke kwam, liet de dader gaan zonder enig onderzoek. Het COA heeft de dag daarna het incident gemeld bij piketdienst van de politie.

Het slachtoffer is in shock en angstig omdat de dader nog steeds vrij rondloopt in zijn azc ondanks dat het COA beloofde de dader toegang te weigeren. Het slachtoffer is daarom opnieuw gevlucht en verblijft nu bij vrienden buiten zijn azc.

Bewusteloos

Het tweede geval van geweld betreft homoseksuele asielzoeker die lopend naar de winkel, vlak buiten zijn azc door een heteroseksuele landgenoot die in hetzelfde azc woont, in elkaar werd geslagen vanwege zijn geaardheid. Door een harde klap op zijn hoofd raakte hij buiten bewustzijn.

Een buurtbewoner die het zag gebeuren, alarmeerde de politie. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis bracht voor onderzoek. De politie sprak echter niet met het slachtoffer, nam geen aangifte op maar maakte enkel een melding. Het COA heeft geen enkel moeite gedaan om de aangifte te begeleiden. Het slachtoffer is in shock na de zware mishandeling. In angst verblijft hij nog steeds samen met de dader in hetzelfde azc.

‘Verschrikkelijk’

‘Dit is onhoudbaar en onacceptabel’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support. ‘Hoeveel meldingen moeten we nog meer maken, wanneer ziet de staatssecretaris hoe situaties bij kwetsbare LHBTI-asielzoekers in azc’s daadwerkelijk zijn?’

Al vijf jaar lang maakt de stichting zich hard voor de veiligheid van LHBTI-asielzoekers in azc’s zoals omgeschreven in het onderzoeksrapport ‘We feel Unsafe!’. Daarin komt overduidelijk een beeld naar voren hoe groot de discriminatie in azc’s is tegen LHBTI-asielzoekers en welke structurele oplossingen moeten worden doorgevoerd.

‘Het is verschrikkelijk om van kwetsbare LHBTI-asielzoekers te moeten horen dat na een geweldsdelict ze zich als slachtoffer niet langer veilig voelen in hun azc’s waar ze samen met de daders moeten verblijven. Met de twee meldingen van dit weekend laten we zien dat ze werkelijk geen kant op kunnen’, vervolgt Kortekaas.

De staatssecretaris wil geen aparte LHBTI-units invoeren ondanks een motie in de Tweede Kamer en het onderzoeksrapport ‘We feel Unsafe!’.

Geen categoriale opvang

‘Categoriale opvang voor groepen asielzoekers past niet in de wijze waarop wij met elkaar samenleven in Nederland en het doet geen recht aan de positie van deze groepen’, aldus staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in haar brief van 17 september aan de stichting.

Daarmee vergeet de staatssecretaris volgens LGBT Asylum Support dat het om een groep gaat die als kwetsbaar is aangeduid, een groep die hun vijanden tegenkomt in de azc waardoor bescherming hoognodig is. Maar ook een groep die niet voor niets onlangs in Grondwet artikel 1 apart is opgenomen. Dat heeft niets te maken met de argumenten van de staatssecretaris om LHBTI-units niet toe te staan. Maar wel met hoe grote groepen in onze samenleving LHBTI als minderheidsgroep nog steeds niet accepteren. Daarmee zal bescherming vanuit een zorgzame samenleving altijd nodig blijven, zo stelt de stichting.

