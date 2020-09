LGBT Asylum Support: COA blokkeert homodatingapp Grindr

on

Het COA blokkeert de homodatingapp Grindr in azc’s, zegt LGBT Asylum Support. De stichting, die LHBTI-asielzoekers bijstaat. deed onderzoek naar het blokkeren na meldingen van asielzoekers.

‘Dit is zeer ernstig’, zegt Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support. ‘We hebben in eerste instantie melding gedaan bij Bureau Veiligheid van het COA, dat direct verantwoordelijk is voor deze bizarre blokkade. Maar het COA heeft op geen enkele wijze gereageerd. Er ligt nu een brief bij de staatssecretaris als ook de Tweede Kamer.’

In de brief wijst LGBT Asylum Support op het feit dat het blokkeren van Grindr in strijd is met Grondwet artikel 1 en 7. Artikel 1 (verbod op discriminatie) omdat de datingapp Tinder, die niet specifiek voor LHBTI bedoeld is, gewoon gebruikt kan worden. Artikel 7 (recht op vrijheid van meningsuiting) omdat het een sociale dating app is en de IND verwacht dat LHBTI-asielzoekers tijdens gehoren kunnen vertellen over contacten met LHBTI in Nederland. Daar hoort een sociale omgeving als Grindr zeker bij.

Kortekaas: ‘Het is in feite nog erger. Want grondwet artikel 7 garandeert vanuit onze overheid dat burgers zonder vrees voor vervolging hun mening tot uitdrukking kunnen brengen. Deze blokkade door het COA – onderdeel van de overheid – herinnert getraumatiseerde LHBTI-asielzoekers aan situaties waarin de overheid Grindr blokkeert en het gebruik ervan niet zonder gevaar voor je leven is. Deze blokkade is dan ook on-Nederlands en tast de integriteit van het COA aan.’

(Bron en afbeelding: LGBT Asylum Support)

