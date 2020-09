‘Acceptatie homoseksualiteit binnen tophockey onvoldoende’

on

De acceptatie van homoseksualiteit binnen de mannentophockey is onvoldoende. In een onderzoek van het Mulier Instituut geeft bijna de helft van de respondenten aan dat binnen het eigen team negatieve opmerkingen of grappen over homoseksualiteit worden gemaakt.

De vragenlijst is door 130 spelers uit de Hoofdklasse, Promotieklasse of Overgangsklasse ingevuld. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen en met medewerking van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) .

Voor zover bekend is er geen enkele homoseksuele tophockeyer, ook niet internationaal.

‘Hockeyers vinden zichzelf heel tolerant. Net als voetballers. Er is het beeld dat hockey inclusiever is dan voetbal, ook omdat hockeyers vaker hoger opgeleid zijn. Maar op het veld is de acceptatie van homoseksualiteit vergelijkbaar met voetbal. Onvoldoende dus’, concludeert onderzoekster Agnes Elling van het Mulier Instituut.

‘Niemand kent een homoseksuele tophockeyer. Net zoals er geen homoseksuele topvoetballers zijn. Ik ga ervan uit dat ze er wel zijn. Dat kan niet missen. Ze zitten in die groep. Maar helaas is het gebruik van het woord homo ook in het hockey nooit een compliment.’

Homoseksualiteit is in het vrouwenhockey, zowel top- als breedtehockey, al decennia geaccepteerd. In het mannenhockey is dit eerder een taboe. Homoseksualiteit lijkt in het breedtehockey meer geaccepteerd dan in het tophockey. Twee van de drie tophockeyers kennen een of meerdere homomannen binnen de eigen hockeyvereniging.

Bijna de helft van de mannelijke tophockeyers die de vragenlijst heeft ingevuld, geeft aan dat ‘homo’ of ‘mietje’ een scheldwoord is voor mannelijke sporters die minder goed presteren.

40 procent van de tophockeyers geeft een onvoldoende aan de acceptatie van homo- of biseksualiteit: ‘Het niet accepteren van de homo- en biseksualiteit leggen de spelers vooral bij anderen’, is in het rapport te lezen. De machocultuur in het mannenhockey en de heterocultuur binnen de hockeyvereniging worden gezien als de boosdoeners van deze matige acceptatie van LHBT-hockeyers.

Enkele andere resultaten uit het onderzoek:

Vier op de tien mannelijke tophockeyers geven aan dat het voor mannen moeilijk is om in het tophockey uit de kast te komen.

Drie kwart vindt het geen probleem om met homoseksuele mannen te douchen.

De helft heeft er geen probleem mee om met transmannen te douchen.

16 procent vindt het aanstootgevend wanneer twee mannen elkaar zoenen tegenover 3 procent wanneer een man en vrouw elkaar zoenen.

(Bron: Mulier Instituut, Hockey.nl; afbeelding: KNHB)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws