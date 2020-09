COC komt met app voor LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar

on

Het COC heeft de Jong&Out-app gelanceerd, waarmee jongeren tot en met 18 jaar met elkara in contact kunnen komen. Volgens het COC is het de eerste veilige app voor jongeren ter wereld.

‘Jongeren zijn zich vaak al vroeg bewust van hun gevoelens maar kunnen daar in hun eigen omgeving niet altijd over praten’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘De Jong&Out-app biedt ze een unieke, veilige omgeving om anderen te ontmoeten, zodat ze er niet alleen voorstaan.’

Deelnemers wordt bij registratie gevraagd naar hun legitimatiebewijs. Ook zijn er duidelijke huisregels en wordt de app gemodereerd. Dat moet nepaccounts en online pesten voorkomen.

De app is gratis beschikbaar in alle app-stores en via Jongenout.nl.

(Bron en afbeelding: COC)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws