Roze Golf 13-09: Marc Verburg was verslaafd aan drugs en seks

Zeven jaar lang zat Marc Verburg aan de pillen en bezocht hij chemparty’s: seksfeesten met drugs. Tot zijn vriend er bijna aan kapot ging.

Marc stopte met drugs. Over zijn ervaringen schreef hij het boek ‘Verneukt!‘ dat een inkijk geeft in de wondere wereld van drugs en seks.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 13 september tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

VOOR WIE ZELF MEER INFORMATIE OF HULP ZOEKT

Mocht je meer willen weten over dit onderwerp of zoek je hulp rondom je eigen ervaringen, maar durf je dit niet met iemand te bespreken, schroom dan niet contact op te nemen met je plaatselijke GGD; zij kunnen je op discrete wijze uitermate goed van dienst zijn of je verwijzen naar andere instanties. Kijk voor de GGD in jouw buurt op ggd.nl

Informatie voor mannen* over chems, seks en dating apps in de gay community

Stichting MainLine uit Amsterdam zet zich in voor het bevorderen van de gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Zonder primair het druggebruik zelf terug te dringen en vanuit respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele gebruiker.



*De events richten zich expliciet op chemsseks onder homomannen; vrouwen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp binnen deze doelgroep zijn uiteraard ook van harte welkom!

