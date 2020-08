Demonstratie voor gelijke rechten voor LHBTI’ers in Krakau

on

Duizenden LHBTI’ers hebben zaterdag in Krakau deelgenomen aan een grote demonstratie voor gelijke rechten. Sprekers eisten gelijke rechten voor LHBTI’ers in Polen. Ook was er aandacht voor de situatie in Wit-Rusland.

De demonstratie georganiseerd door Queerowy Maj wordt normaal gesproken in mei gehouden, maar was vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld. De mars was beperkt tot een rondje over het centrale plein in Krakau en de organisatie drong er bij de deelnemers op aan om gezichtsmaskers te dragen en afstand te houden.

Bij het consulaat van de Verenigde Staten in Krakau wapperde een regenboogvlag aan de gevel.

Kleine groepen extreemrechtse tegendemonstranten waren ook aanwezig bij de demonstratie. Ze riepen leuzen als: ‘Dit is Poelen, niet Brussel, je steunt hier geen afwijkingen’.

Sommigen dreigden zelfs met geweld nadat de politie hen had verspreid. Voor zover bekend, verliep de demonstratie zonder grote incidenten.

Een van de sprekers richtte zich rechtstreeks tot de tegendemonstranten: ‘Hoe meer je ons haat, hoe eerder we zullen winnen. Omdat liefde altijd haat zal overwinnen. En we zullen nooit verdwijnen. […] Ons huis is in Krakau.’

(Bron: The Krakow Post, Twitter; foto’s: screenshot Twitter)

Categorieën:Nieuws