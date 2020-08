Uitgezet worden naar een land waar je nog nooit bent geweest

on

Hij groeide op in Brussel, maar kan nu elk moment het land worden uitgezet naar Congo, een land waar hij nog nooit geweest is.

Het levensverhaal van de homoseksuele David (niet zijn echte naam) dreigt door absurde migratiewetten een radicaal andere wending te krijgen.

‘Mensen denken altijd: als je homo bent, tout va bien. Non!’ David vertelt aan De Morgen hoe hij als adolescent geprobeerd heeft om geen homo te zijn. ‘Ik wilde mezelf niet accepteren. Ik ben in therapie gegaan om te veranderen.’ Voor het eerst in zijn leven kan zijn seksuele geaardheid een zege betekenen in plaats van een vloek. ‘Ik zal moeten bewijzen dat ik homo ben, door te vertellen naar welke clubs ik ga en of ik vriendjes heb. Gelukkig heb ik voldoende bewijsmateriaal op mijn smartphone staan’, glimlacht hij.

Lees het hele verhaal over David in De Morgen.

Bron: De Morgen; foto: Illias Teirlinck De morgen)

