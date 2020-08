Donald Trump noemt titel ‘pro-homo president’ een grote eer

on

President Donald Trump heeft in een tweet laten weten het ‘een grote eer’ te vinden dat hij een ‘pro-homo president’ wordt genoemd. Die tweet van Trump is bij de conservatief gelovige American Family Association verkeerd gevallen.

Het begon met een video van Richard Grenell, de voormalige ambassadeur in Duitsland en zelf homoseksueel. Hij werkt tegenwoordig voor het Republikeinse Nationaal Comité als senior adviseur om met name LHBTI-kiezers te winnen.

In de video zegt Grenell: ‘Ik weet uit de eerste hand dat president Trump de sterkste bondgenoot is die homoseksuele Amerikanen ooit in het Witte Huis hebben gehad. Donald Trump is de eerste president in de Amerikaanse geschiedenis die vanaf zijn eerste ambtsperiode een pro-homohuwelijk heeft gesloten. ‘

Abraham Hamilton III, general counsel van American Family Association en presentator van een talkshow op de radio, wijst erop dat president Trump de beschrijving heeft omarmt.

‘De president verloochende niets wat daar werd gezegd, gaf geen verduidelijkingen, zei er niets over’, zei Hamilton tegen zijn radiopubliek. ‘En ik dacht: wacht even, wat er wordt gezegd over de president die het homohuwelijk steunt, is volledig in tegenspraak met het GOP-platform.’

Hamilton zei dat het hem dwars zit dat Trump met zijn tweet het predicaat ‘pro-homo president‘ omarmde, door titel te zien als ‘een grote eer’.

(Bron: One News Now; foto: screenshot video Grenell)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws