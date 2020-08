Lid rechtse partij haalt regenboogvlag van stadhuis Boedapest

on

Vice-voorzitter Előd Novák (40) van de extreem rechtse partij Mi Hazánk (‘Wij zijn ons land’) is zondag in Boedapest aangehouden, nadat hij de regenboogvlag van het stadhuis had weggehaald.

De Hongaarse politicus klom via een ladder tegen de gevel van het stadhuis waar burgemeester Gergely Karácsony regenboogvlag vrijdag had opgehangen.

Novák gooide onder toeziend oog van enkele aanhangers de vlag op de grond en even later in een afvalbak. Toen hij terugkwam om de ladder op te halen, werd hij aangehouden, maar ging er vandoor. Hij wordt vervolgd wegens vandalisme.

De burgemeester had de vlag opgehangen ter gelegenheid van de 25ste Boedapest Pride. In een toespraak vrijdag zei hij dat de stad zich inzet in om ervoor te zorgen dat elke burger en elke gemeenschap het gevoel krijgt dat Boedapest hun thuis is. ‘Boedapest is van iedereen’.

(Bron: Bild, Facebook; foto: screenshot Youtube, foto stadhuis bij daglicht: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws