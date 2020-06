Nationale Raad Zwitserland is voor invoering homohuwelijk

on

In Zwitserland heeft de Nationale Raad donderdag het wetsvoorstel goedgekeurd, waarin het burgerlijk huwelijk wordt opengesteld voor paren gelijk geslacht. Ook krijgen lesbische stellen toegang tot de spermabank.

Alle parlementaire fracties op de rechtse Zwitserse Volkspartij na, pleitten voor het ‘Huwelijk voor iedereen’. De centrumrechtse christendemocratische partij stelde haar steun afhankelijk van de uitsluiting van spermadonatie voor lesbische stellen, maar die eis had weinig invloed op het uiteindelijke resultaat.

De wet moet nog worden behandeld door Kantonsraad.

Wat betreft de toegang tot spermadonatie voor lesbiennes, zei minister van Justitie Karin Keller-Sutter dat er te veel onbeantwoorde juridische vragen waren om met name om het recht voor het kind om de afkomst te kennen te kunnen garanderen.

Een werkgroep werkt aan deze kwestie, zei ze. De resultaten moeten volgend jaar beschikbaar zijn.

Paren van gelijk geslacht kunnen niet trouwen in Zwitserland, maar ze kunnen een burgerlijk partnerschap vormen. Huwelijken van gelijk geslacht die in het buitenland zijn gesloten, worden in Zwitserland erkend als een burgerlijk partnerschap.

