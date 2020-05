Mensen leggen bloemen op Homomonument in Amsterdam

on

Op het Homomonument in Amsterdam worden vandaag bloemen neergelegd. De gebruikelijke herdenking is vanwege de uitbraak van het coronavirus afgelast.

Menne Vellinga organiseert de jaarlijkse herdenking en hij legde er vandaag bloemen neer. Volgens hem missen mensen de herdenking. ‘Het is voor sommige mensen een soort reünie. Ze komen hier ieder jaar en ze ontmoeten elkaar hier. En na afloop praten ze met elkaar in de kerk. En dat ontbreekt nu’, aldus Vellinga tegen AT5.

Vellinga hoopt dat veel Amsterdammers zijn voorbeeld volgen. ‘Als het wat drukker is, hou dan anderhalve meter afstand. En dat als we hier dan morgen of overmorgen gaan kijken, dat het hier toch helemaal vol ligt. Dat zou mooi zijn.’

