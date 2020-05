Het is definitief: Rotterdam organiseert Roze Zaterdag in 2022

on

Rotterdam gaat Roze Zaterdag in 2022 organiseren. Dat is woensdag bekend gemaakt door stichting Roze Zaterdagen Nederland na overleg met betrokkenen in Rotterdam.

Roze Zaterdag zou dit jaar in Leeuwarden worden gehouden en in 2021 in Rotterdam, maar de versie van dit jaar is doorgeschoven naar volgend jaar.

Door het verplaatsen van de editie in Leeuwarden naar 2021, was het enkele weken onduidelijk wat dat zou betekenen voor de in 2021 geplande editie in Rotterdam.

Extra tijd

‘De coronacrisis heeft gevolgen voor de planning van de komende Roze Zaterdag edities. Gezien de huidige situatie onvermijdelijk, maar vooral ook de meest verantwoorde keuze. We zijn daarom ontzettend blij dat we met de organisator in Rotterdam tot overeenstemming zijn gekomen, zodat Roze Zaterdag in 2022 alsnog in Rotterdam kan plaatsvinden’, aldus de stichting Roze Zaterdagen Nederland.



Rotterdam Pride, organisator van de Roze Zaterdag in 2022, is blij. ‘We vinden het natuurlijk jammer dat we nog wat langer moeten wachten op ‘onze’ Roze Zaterdag, maar dit geeft ons ook extra tijd om een onvergetelijke editie te organiseren. Eind juni 2022 hopen we iedereen te ontvangen in Rotterdam voor Roze Zaterdag, en daar gaan we een geweldig evenement van maken’, aldus Bey Cil van Rotterdam Pride.



Nieuwe datum

Roze Zaterdag wordt op 19 juni 2021 gehouden in Leeuwarden. Door het verschuiven van de komende twee edities hoeft het bestuur van stichting Roze Zaterdagen Nederland dit jaar niet het gebruikelijk toewijzingstraject met kandidaat-steden voor een volgende Roze Zaterdag te doorlopen. In het voorjaar van 2021 zal dit traject, om uiteindelijk de stad te kiezen voor Roze Zaterdag 2023, worden opgestart. Steden die al interesse hebben om het evenement in 2023 te organiseren kunnen dit al kenbaar maken via bestuur@rozezaterdagen.nl.





(Bron: Stichting Roze Zaterdagen Nederland)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws