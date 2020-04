Pride Amsterdam 2020 gaat niet door vanwege coronacrisis

on

Pride Amsterdam gaat dit jaar – vanwege de coronacrisis – niet door. Dat heeft het bestuur van de stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) bekend gemaakt.

‘Het is niet verantwoord en ook niet haalbaar om dit jaar een groot Pride-festival te organiseren’, aldus de stichting in een verklaring.

‘We lopen tegen te veel onzekerheden en beperkingen aan’, zegt scheidend voorzitter Frits Huffnagel van AGP. ‘Bovendien is een Pride organiseren in een 1,5 meter maatschappij ook niet haalbaar. Volle straat- en pleinfeesten en honderdduizenden mensen op de kade en boten langs de route, dat kan in deze tijd gewoon niet.’

Aspect dat meespeelt is dat er bij Pride Amsterdam veel organisaties betrokken zijn.

‘Stel dat de overheid eind juli grote evenementen toch zal toestaan, dan zullen velen partner-organisatoren daarvoor geen budget meer ter beschikking hebben. De LHBT-horeca in het hele land krijgt momenteel zware klappen. Velen zullen geen geld meer hebben voor het organiseren van een Pride-feest of een mooie boot in de parade.’

In goed overleg met de gemeente Amsterdam is daarom besloten om de 25ste editie van Pride Amsterdam een jaar later te organiseren.

‘De licentie van AGP, die dit jaar zou aflopen, wordt door de gemeente met een jaar verlengd, zodat onze organisatie de Pride in 2021 zeker mag organiseren.’

Ook financieel komt de gemeente AGP tegemoet. ‘Een jaar zonder Pride Amsterdam is namelijk niet een jaar zonder uitgaven, maar wel zonder inkomsten. Daarom heeft de gemeente besloten dat wij 80 procent van het subsidiebedrag mogen behouden om daarmee een gedeelte van het verlies in 2020 te dekken.’

Deelnemers die een plek in de 25ste botenparade hebben weten te bemachtigen blijven verzekerd van deelname. Volgend jaar is de botenparade gepland op 7 augustus 2021.

(Bron: AGP; foto: Pride 2019)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws