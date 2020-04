Chili: veertig procent meer homo- en transfobie sinds corona

on

LHBTI’ers in Chili vrezen de gevolgen van de maatregelen tegen het verspreiden van het coronavirus, zoals quarantaines en het instellen van een avondklok.

Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

Uit een enquête, gehouden tussen 6 en 13 april onder 523 LHBTI-mensen in heel Chili,denkt ruim 44 procent van de respondenten dat de maatregelen tegen het coronavirus leiden tot een toename van discriminatie.

Van de respondenten geeft 9,2 porcent aan daadwerkelijk gediscrimineerd te zijn vanwege hun geaardheid of genderidentiteit sinds de uitbraak van het virus. Daarvan was 2,2 procent slachtoffer van fysieke geweld, 62 procent van verbaal geweld en 35,8 procent psychologisch geweld.

De grootste toename van homofobie en transfobie doet zich voor in gezinnen en in de buurt als gevolg van de langere tijd dat mensen thuis doorbrengen.

Zo geeft 27,5 procent van de respondenten aan iemand te kennen die het thuis moeilijk heeft als gevolg van discriminatie, 38 procent maakt melding van een toename van homofoob en transfoob geweld in hun eigen huizen of buurt. Van die 38 procent gaat het in 58,2 procent van de gevallen om psychologisch, 40,6 procent om verbaal en 1,2 procent om fysiek geweld.

Voor zover bekend is Chili het enige land waar een dergelijke enquête is gehouden.

(Bron en afbeelding: MOVILH)

