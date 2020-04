Actie COC: stuur een regenboogkaart naar roze senioren

on

Het jongerennetwerk GSA Netwerk en het ouderennetwerk Roze 50 Plus Nederland van COC Nederland zijn samen een kaartenactie gestart om LHBTI-senioren een hart onder de riem te steken.

Veel roze (lesbische, homo, bi+ en transgender) senioren zitten door het coronavirus in isolement en krijgen geen bezoek van dierbaren. Daarnaast zijn sommige ouderen niet heel handig met internet, dus even makkelijk nieuwe mensen leren kennen zit er niet in.

Iedereen die een (zelfgemaakte) kaart stuurt, laat daarmee een roze oudere weren dat er aan ze gedacht wordt.

Wie mee wil doen, kan een kaart sturen naar

COC Nederland

Antwoordnummer 2966

1000 RA Amsterdam



Onder vermelding van ‘Regenboogkaart’, een postzegel is niet nodig.

De ambassadeurs van Roze 50+ zorgen ervoor dat de kaarten terecht komen bijroze senioren die een steuntje in de rug goed kan gebruiken.

(Bron en foto: COC Nederland)

