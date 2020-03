Sensoa waarschuwt voor coronavirus: ‘seks enkel in uw kot’

on

‘De regel “Blijf in uw kot” kan je vertalen naar “Seks enkel in uw kot”. Houd je seksueel contact dus enkel op de partner(s) waar je mee samenwoont.’. Dat is het advies van Sensoa, het Vlaams centrum voor seksuele gezondheid, en het Instituut voor Tropisch Geneeskunde.

‘Corona (covid-19) is geen soa. Maar je kan corona wel krijgen of overdragen via seksueel contact’ is de boodschap.’

‘Je mag nog online contact leggen, maar (seks)afspraakjes gaan niet samen met het advies om afstand te houden. Afspreken voor seks is nu geen optie. Je kan wel afspreken voor later. Zo heb je een fijn vooruitzicht terwijl je thuis moet zitten. In de tussentijd leer je elkaar beter kennen.’

‘Velen zijn er zich niet van bewust dat ze ook via seks het coronavirus verspreiden.”, vertelt Boris Cruyssaert van Sensoa in ‘De ochtend’ op het Belgische Radio 1.

De polikliniek van het Tropisch Instituut heeft na het samenscholingsverbod patiënten over de vloer gekregen met een seksueel overdraagbare aandoening. ‘Niet iedereen volgt de adviezen op. Een kleine groep mensen klopt inderdaad nog altijd aan met een soa die ze net hebben opgelopen. Dat is zorgwekkend’, vindt Cruyssaert.

‘Welke sekstechniek (oraal, anaal, enz.) je ook gebruikt, seks betekent altijd nabijheid. Er is inderdaad nog geen wetenschappelijk bewijs dat het coronavirus in sperma of voorvocht zit. Speeksel is de voornaamste drager van het virus en seks zonder speeksel is nogal moeilijk. Er verschijnen berichten over sekstechnieken die je het beste toepast om corona te ontwijken… Maar de kans op overdracht is groot en dat bij álle seksuele handelingen’, legt Cruyssaert uit. ‘Elke vorm van seks in real life wordt afgeraden.’

Digitale creativiteit kan naast zelfbevrediging een alternatief bieden. Cruyssaert: ‘Er is creativiteit in deze tijden en dat zie je op sociale media. Maar virtuele seks post je uiteraard beter niet. Hou het privé.’

