Onderzoek: twee op de tien wil daten ondanks coronavirus

Ongeveer twee op de tien homo’s in Groot-Brittannië overweegt te daten, ondanks de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Engelse marktonderzoeksbureau Queer Voices Heard.

Uit de enquête blijkt verder dat de LHBTI-gemeenschap ‘oprechte angst’ voelt over de uitbraak; 57 procent van de geënquêteerden denkt dat hun leven over zes maanden er slechter uitziet.

‘COVID-19 vormt een reële bedreiging voor onze fysieke en mentale gezondheid, de relaties die we met anderen hebben en onze manier van leven’, aldus hoofdonderzoeker Max Willson.

Ongeveer 72 procent zegt bezorgd te zijn over de impact van het coronavirus op hun leven, en een derde vreest dat de uitbraak een negatief effect zal hebben op hun fysieke gezondheid als gevolg van bestaande psychische aandoeningen.

‘Dit gevoel van pessimisme over de toekomst is consistent in alle gender- en seksuele identiteiten’, aldus het rapport.

Driekwart van de ondervraagden ondersteunt het besluit om Pride-evenementen te annuleren, maar zou alternatieven op prijs stellen, online op televisie of via sociale media, om verbondenheid te voelen.

Cijfers voor Nederland zijn er niet; wel zei Harriette van Buel van GGD IJsselland in de Roze Golf van zondag 22 maart een piek aan SOA’s te verwachten als de coronacrisis voorbij is.

(Bron: PinkNews)

