Werk en woonruimte gezocht voor weggepest Pools homostel

Het Poolse homostel Grzegorz en Patryk is dringend opzoek naar werk en woonruimte. Ze verlieten Polen vanwege het homo-vijandelijke klimaat en kwamen in Nederland tussen homofobe landgenoten terecht.

December vorig jaar konden ze via een uitzendbureau bij een saladefabriek in Dronten aan het werk, maar werden daar het mikpunt van pesterijen en bedreigingen door landgenoten. Nadat ze daar melding van gemaakt hadden bij de politie werden ze gebeld door het uitzendbureau waar ze voor werkten.

‘Ze vertelden ons dat we elkaar in het bedrijf niet mochten knuffelen, kussen of zelfs maar aanraken, we moesten ons gewoon als collega’s gedragen.’

Ook in de woonruimte waar ze ondergebracht waren, werd het stel belaagd. ‘Ze legden condooms op onze deurklink, staken de banden van onze fietsen lek en sneden de zadels stuk en smeerden die onder de lijm.’

Aan de pesterijen en bedreigingen op het werk kwam geen einde. Daarop besloot het stel opnieuw naar de politie te stappen, waarna het uitzendbureau de twee wegstuurde. Daarmee waren ze ook dakloos geworden; de huisvesting was via het bedrijf geregeld waar ze werkten.

Via de stichting Safehouses van de Almelose Melina Lameé hebben de twee nu tijdelijk onderdak gevonden in Appingendam. De stichting is een inzamelingsactie gestart, zodat Grzegorz en Patryk zo snel mogelijk woonruimte kunnen huren. Ook helpt de stichting met zoeken naar werk voor de twee mannen.

‘Ze kunnen nog even in Appingendam blijven’, aldus Melina Lameé, ‘Maar het is improviseren. Ik hoop dat ze snel een plek vinden, ze zitten in een nachtmerrie.’ Communiceren met Grzegorz en Patryk verloopt via Google Translate, de twee spreken alleen Pools. Teruggaan is voor de twee geen optie, gezien het homovijandige klimaat in hun vaderland.

Met name Grzegorz (1984) heeft een lange geschiedenis als het gaat om problemen rond zijn homoseksualiteit. In zijn omgeving in Polen werd hij niet geaccepteerd. Op zijn 17de ondernam hij zijn eerste zelfmoordpoging. Tot zijn 33ste heeft hij in totaal 18 keer geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Anderhalf jaar geleden leerde hij Patryk (1992) kennen en ze besloten samen naar Nederland te vertrekken. ‘We kwamen om te werken en gelukkig te zijn’.

Het uitzendbureau waarvoor de twee werkten, laat in een e-mail aan De Stentor weten dat er ‘simpelweg geen werk meer voor de twee Polen’ was.

‘Wij doen geen verdere uitspraken over individuele zaken met betrekking tot medewerkers. Hiermee respecteren wij hun privacy.’

Politiewoordvoerder Hans Meuleman bevestigt dat het stel twee keer op het politiebureau is geweest. ‘Het lijkt erg veel op pesten op de werkvloer’, zegt hij over de klachten. ‘Er lijkt voldoende aanleiding om aangifte te doen, maar dat is niet meteen de oplossing voor hun probleem.’ Ook is hulp aangeboden via Roze in Blauw. ‘We proberen de beste oplossing voor deze mannen te vinden,’ aldus de politiewoordvoerder in de krant.

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

