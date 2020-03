Rotterdam roept LHBTI'ers op om straatintimidatie te melden

on

Rotterdam richt zich met een speciale campagne op LHBTI’ers om met een speciale app melding te doen van straatintimidatie.

De zogenoemde StopApp werd in 2017 geïntroduceerd om vooral vrouwen te bewegen melding te doen van intimidatie -of erger- op straat.

Gebruikers van de app kunnen anonieme melding maken, maar ook naam opgeven. In het laatste geval kunnen zij in een toelichting op hun melding aangeven of zij behoefte hebben aan ondersteuning. Ook krijgen ze dan te horen wat er met de melding gebeurt.

Campagne

Met de nieuwe campagne die deze week van start gaat, wil de gemeente het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van LHBTI’ers te vergroten.

Wethouder Bert Wijbenga: ‘Rotterdam is van en voor iedereen. Dat willen we met deze campagne uitstralen. We hebben bewust gekozen voor een positieve insteek. Je hoeft intimidatie niet te negeren. Meld het, zodat wij weten waar we werk te doen hebben.’

Onderzoek

De StopApp is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om acceptatie van lhbti’ers in de stad te verbeteren. Uit een onderzoek blijkt dat Rotterdamse lhbti’ers hun gedrag nog te vaak aanpassen omdat ze zich niet veilig voelen. Dat geldt met name voor transgenders en mensen die in drag naar feesten gaan. eeg, namen 23 Rotterdammers deel.

De uitkomsten van het onderzoek zijn niet nieuw, maar tonen wel aan dat lhbti-acceptatie in Rotterdam nog niet vanzelfsprekend is. Ook in landelijke onderzoeken komt naar voren dat de lhbti-doelgroep zich niet altijd veilig en geaccepteerd voelt.

(Bron en foto: Gemeente Rotterdam)

Categorieën:Nieuws