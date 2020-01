Binnenkort trouwt het eerste mannenstel in Blind getrouwd

on

In de nieuwe reeks van het Belgische VRT-programma Blind Getrouwd dat binnenkort van start gaat, trouwt voor het eerst een mannenstel: Christophe Ramont en Nick Laenen.

Zij zijn het eerste paar van hetzelfde geslacht dat in dit tv-programma trouwt. Het programma start de komende maand met het vijfde seizoen. Een uitzenddatum is nog niet bekend gemaakt.

In de afgelopen vier seizoenen trouwden in totaal zeventien hetrostellen. De omroep heeft veel moeite moeten doen om homo’s te vinden die zich wilden aanmelden voor het programma, meldt Het Laatste Nieuws.

Chris is ambtenaar bij de stad Gent, de ander is een steward uit Antwerpen. Net als de koppels die vóór hen deelnamen, vertrouwen ook zij op de wetenschap om voor hen de ware liefde te vinden. ‘Ik was het stilaan beu om de single nonkel te zijn op familiefeestjes’ zegt Nick tegen Het Laatste Nieuws.

Nick is van het ‘traditionele daten’. ‘De spanning die opbouwt, en het liefst wacht ik met de eerste kus tot na een paar dates. Door mee te doen aan ‘Blind getrouwd’ weet ik dat ik iemand vind die hetzelfde engagement durft aan te gaan en het net zo serieus wil aanpakken als ik.’

Kijk hier om te zien hoe Chris en Nick zich voorstellen in Blind Getrouwd.

(Bron: HLN, VRT; foto’s: screenshots VRT)

