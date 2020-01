In Winterswijk starten in februari Jong&Out-bijeenkomsten

on

Zondag 9 februari is de eerste Jong&Out-bijeenkomst voor LHBTI-jongeren in Winterswijk. de bijeenkomsten zijn voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud, die andere jongeren willen ontmoeten.

De Jong&Out-bijeenkomsten worden in het hele land gehouden en zijn een initiatief van het COC. Bij elke bijeenkomst zijn diverse begeleiders van het COC aanwezig (op de foto de begeleiders van de bijeenkomsten in Winterswijk).

Winterswijk is voor het COC Twente-Achterhoek na Enschede de tweede plaats waar dergelijke bijeenkomsten worden gehouden.

De bijeenkomsten in Winterswijk worden met ingang van 9 februari elke tweede zondag van de maand gehouden bij speeltuinvereniging ’t Kreil aan de Kleine Parallelweg 29 in Winterswijk, op loopafstand van het station. De bijeenkomst begint om 13:00 uur en duurt tot 16:00 uur.

Aanmelden kan door een berichtje te sturen via Facebook of Instagram (@JongEnOutOost) of door een mail te sturen naar jenoachterhoek@coctwenteachterhoek.nl, maar aanmelden is niet noodzakelijk.

In de Roze Golf van zondag 19 januari vertellen Maike en Chris over de Jong&Out-bijeenkomsten in Winterswijk.

