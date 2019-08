Burgemeester Ottawa: wacht niet veertig jaar, kom uit de kast

on

De burgemeester van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft in een open brief aan zijn inwoners bekendgemaakt dat hij homoseksueel is. In de Ottawa Citizen roept Jim Watson (58) mensen die in de kast zitten op om niet net als hij veertig jaar daarmee te wachten.

Watson noemt het achteraf gezien een grote fout om niet eerder uit de kast te komen. In zijn politieke leven kwam zijn seksualiteit nooit aan de orde en verder wisten slechts twee vrienden ervan. ‘Maar, zoals dat heet: beter laat dan nooit.’

De burgemeester zegt dat hij door zijn terughoudendheid niet hetzelfde leven ‘vol liefde en avontuur’ heeft kunnen leiden als vrienden ‘die veel moediger waren dan ik’.

De Canadese premier Trudeau heeft Watson op Twitter geprezen voor zijn bekendmaking. ‘Moedige woorden, die de inwoners van Ottawa en Canada zullen inspireren om zich vrij te voelen om zichzelf te zijn. Bedankt dat je je verhaal met ons hebt gedeeld, Jim.’

De liberale politicus Watson zit sinds 1991 in de politiek. Hij is sinds 2010 burgemeester van de Canadese stad, die een kleine miljoen inwoners heeft. Hij bekleedde die functie ook tussen 1997 en 2000.

