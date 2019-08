Voor de tweede keer wordt Damespad Vechtdal bewandeld

on

Voor de tweede keer komen vrouwen uit heel Nederland naar Dalfsen om te wandelen. Het evenement staat gepland op zondag 27 oktober. Het Damespad Vechtdal is onderdeel van de Damespaden die in heel Nederland te vinden zijn.

Het Damespad Vechtdal werd vorig jaar officieel ten doop gehouden. De route is uitgezet door Herma en Jeanet, initiatiefnemers van Roze Vrouwen Vechtdal.

Het evenement begint om half elf bij Theater De Stoomfabriek aan het Koninginneplein 2 in Dalfsen. De wandeling start om kwart over elf en duurt tot pakweg half vijf. Onderweg is er een rustpauze.

Meelopen kost vijf euro en opgeven kan via de mail: rozegewoondoen@gmail.com.

