Antwerp Pride Parade trekt vele tienduizenden bezoekers

De Antwerp Pride Parade heeft zaterdag volgens de politie 90.000 bezoekers op de been gebracht. Volgens de organisatie kwamen er zelfs 110.000 mensen af op de parade met meer dan 60 praalwagens en duizenden deelnemers.

De Pride Parade die in het teken van 50 jaar Stonewall-rellen stond, is traditioneel het hoogtepunt van het holebi- en transgenderfestival Antwerp Pride.

‘De Pride is een protestbeweging die vijftig jaar geleden begon en aan de basis ligt van onze rechten’, zegt Antwerp Pride-voorzitter Bart Abeel in de Gazet van Antwerpen.

’Niet alleen in Amerika, ook in ons land is er protest geweest en op deze manier willen we al die mensen een eresaluut brengen. We willen vandaag ook een moment creëren van diversiteit, want het Sint-Jansplein staat symbool voor een plaats waar veel mensen met verschillende achtergronden samenleven. In deze stad kunnen we en zullen we met zijn allen “samen leven” en daar willen we met Antwerp Pride ons steentje toe bijdragen.’

(Gazet van Antwerpen; foto: screenshot Gaybar TV)

