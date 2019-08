Pride in Poolse Plock met veel politie en tegendemonstranten

on

In het Poolse Plock is een demonstratie van lhbt’ers relatief rustig verlopen. Er was een grote politiemacht op de been om de mars door de stad in goede banen te leiden.

Eind juli liep de Pride in de Oost-Poolse stad Bialystok uit de hand, toen tegendemonstranten de stoet aanvielen, nadat de plaatselijke bisschop de demonstratie ‘vreemd aan ons land en onze gemeenschap’ had genoenm. De bisschop van Plock riep niet op tot actie, maar honderden gelovigen wachtten de demonstranten op.

De Krakause aartsbisschop Marek Jedraszewski stookte onlangs de gemoederen flink door organisaties die opkomen voor de belangen van lhbt’ers te vergelijken met de ‘rode plaag’ van het communisme.

Gelovige tegendemonstranten en met andere leden van een pro-gezinsbeweging droegen spandoeken met teksten als: ‘Homoseksuelen zijn verantwoordelijk voor 20-40 procent van gevallen van kindermisbruik’ en ‘Homoseksualiteit = voortijdig sterven. Een homo leeft gemiddeld 42 jaar.’

In Trouw een verslag van de mars voor gelijkheid.

(Bron: Trouw; foto: Twitter)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws