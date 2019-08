Nederlander in India mishandeld om ‘regenboog’- bankpas

on

Een Nederlandse man van 29 is in India mishandeld omdat hij betaalde met een regenboogkleurige bankpas van Bunq, melden de bank en Travel Assist, het bedrijf dat hem bijstaat namens zijn reisverzekering.

Dat bedrijf zegt dat de man werd belaagd door een groep mannen die dachten dat hij homo was. Dat komt waarschijnlijk door de associatie met de regenboogvlag, die door de lhbti-gemeenschap als symbool wordt gebruikt. Frappant is dat de kleuren op de bankpas anders gerangschikt zijn en de kleur paars ontbreekt.

Volgens een medewerker van Traveller Assist wilde de Nederlander afrekenen in een café in Lucknow in het noorden van India, toen acht tot tien jonge mannen homofobe opmerkingen begonnen te maken. Vervolgens hebben ze hem geschopt en geslagen.

De Nederlander heeft onder meer ernstige kneuzingen opgelopen in zijn gezicht en hoofd. Hij is opgenomen in het ziekenhuis, waar hij een nacht moet blijven ter observatie. Het is onduidelijk of de aanvallers zijn opgepakt.

Minder gay

Bunq-topman Ali Niknam van de in Nederland gevestigde bank zegt dat de gekleurde passen symbool staan voor ‘het vrolijke gevoel van alle mensen ter wereld als ze een regenboog zien’. Sommigen hebben volgens Niknam er bij de bank eerder op aangedrongen om de passen ‘minder gay’ te maken, maar de topman neemt daar afstand van en zegt dat iedereen gelijk moet worden behandeld.

(Bron: NOS; foto: Bunq-bank)

