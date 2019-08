VVD Den Haag wil dat intolerantie in wijken wordt aangepakt

on

De VVD in Den Haag wil dat het stadsbestuur iets tegen de intolerantie in wijken doet. Het pleidooi komt van het gemeenteraadslid Judith Oudshoorn-Van Ginderen

Zij komt met het pleidooi nadat haar was gebleken dat makelaars homo- en lesbische stellen waarschuwt niet in bepaalde wijken een huis te kopen.

‘Ik heb verschillende makelaars gesproken in de stad en ze doen het allemaal’, zegt Oudshoorn-Van Ginderen tegen RTL Nieuws.

Het VVD-gemeenteraadslid wil dat het stadsbestuur komt met een speciale aanpak voor de verschillende wijken om het probleem van intolerantie te verhelpen. ‘Elke wijk in Den Haag heeft een eigen karakter. Daar moet je samen met welzijnspartners, maar ook met marktpartijen een aanpak voor bedenken.’

Kennis van de buurt

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zegt in een reactie het prima te vinden dat makelaars potentiële kopers wijzen op welke wijk ze gaan wonen.

‘Makelaars kennen de buurt als geen ander. Het is beleid dat de makelaar zijn kennis van de omgeving deelt met de klant. Dus als zij weten dat er in een buurt vreemd gekeken wordt als er twee mannen of vrouwen hand in hand lopen dan is hun morele plicht om dit soort zaken te melden. Hoe erg dit ook is.’

