Village-People oprichter en producent Henri Belolo overleden

De muziekproducer Henri Belolo is afgelopen zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij was samen met Jacques Morali de bedenker van de discogroep Village People.

Hij schreef mee aan de hits ‘YMCA’ en ‘In the navy’.

Belolo richtte ook het platenlabel Scorpio Music op met bekende artiesten als Haddaway en Gala.

Henri Belolo werd in 1936 in Casablanca (Marokko) geboren. In de jaren ’60 en ’70 werkte hij als manager en dj in Parijs. Het idee voor de Village People deed hij op in een homobar in New York waar hij samen was met zijn Franse collega Jacques Morali. Ze zagen daar een man in indianenpak dansen op de bar, naast een man in een cowboypak.

De grootste hit voor de Village People is ‘YMCA’ uit 1978. Van de single zijn wereldwijd 10 miljoen exemplaren verkocht en de groep ontving in 1979 een Grammy Award.

Morali stierf in 1991 aan de gevolgen van aids; Belolo stortte zich op de muziek en naast de disco heeft hij bijgedragen aan de populariteit van hiphop en house. Onder zijn label verschenen hits als ‘What is love’ van Haddaway, ‘Freed from desire’ van Gala, ‘Blue da ba dee’ van Eiffel 65 en ‘I will survive van de Hermes House Band.

Belolo heeft altijd benadrukt dat hij hetero was, maar dat de muziek in de homobars en clubs hem fascineerde.

