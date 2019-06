Roze Zaterdag 2019 in Venlo goed voor zo’n 20.000 bezoekers

on

Roze Zaterdag in Venlo heeft zaterdag zo’n 20.000 bezoekers getrokken, meldt Omroep Venlo. De organisatie spreekt van een geslaagde dag die zonder problemen verlopen is.

Volgens voorzitter Dennis Heijnen van de Stichting Roze Zaterdag Venlo is er een kleurrijk en gezellig feest voor diversiteit gevierd. ‘We hopen dit weekend en met onze activiteiten in het afgelopen Roze Jaar een zaadje geplant te hebben waaruit in de toekomst nog leuke initiatieven uit voortvloeien‘, meldt Omroep Venlo.

Grensoverschrijdend

Deze Roze Zaterdag was de eerste grensoverschrijdende Roze Zaterdag. Venlo organiseerde het evenement samen met Duitse partnerstad Krefeld.

Burgemeester Antoin Scholten gaf bij de opening aan dat Krefeld en Venlo hiermee laten zien dat je mag zijn wie je bent. ‘Venlo en Krefeld staan voor een open samenleving en een inclusieve stad. Een stad waar iedereen welkom is. Een gemeenschap waarin mensen zich vrij voelen om zich te bewegen en te ontplooien.’

(Bron: Omroep Venlo, foto: Bart Oude Scholten)

