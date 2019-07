Gay Pride: massale deelname in New York; rellen in Istanbul

on

In New York hebben zondag naar schatting 150.000 mensen meegelopen in de jaarlijkse Gay Pride.

Burgemeester Bill DeBlasio liep mee en langs de kant zat de inmiddels 95-jarige Frances Goldin, die al bijna 50 jaar de Pride bezoekt met hetzelfde bord met daarop de tekst ‘Ik houd van mijn lesbische dochters. Zorg dat ze niks overkomt’.

In Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië liepen zaterdag honderden mensen mee in de allereerste Gay Pride van het land.

De politie maakte zondag met traangas een einde aan een verboden Gy Pride in Istanbul.

Het is het vijfde jaar op rij dat de optocht verboden werd.

Openbare orde

Ondanks het verbod kwamen duizenden mensen samen in de buurt van het Taksimplein, waar de optocht oorspronkelijk zou plaatsvinden. De autoriteiten hadden wel een bijeenkomst toegelaten in een naburige straat waar organisator Istanbul LGBT+ Pride Week de menigte toesprak.

De gouverneur verbood de pride met het oog op de openbare orde. In de provincies Izmir en Antalya werden ook alle Pride-bijeenkomsten verboden.

(Bron: NOS, HLN; foto’s: screenshots GNN)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws