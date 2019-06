on

Zondag verschijnt het eerste Nederlandse boek over transgenders, geloof en kerk. Het boek met de titel ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt’ is bedoeld voor gelovige transgenders en voor werkers in de kerk.

Het boek zet in op informatie, bewustwording en wil de emancipatie en sociale acceptatie van transgenders in de Nederlandse kerken bevorderen en is een uitgave van LCC Plus, een alliantie van christelijke LHBT+-organisaties die projecten uitvoeren ten behoeve van de sociale acceptatie van LHBT+-personen in christelijke kring.

Zelf aan het woord

In het boek wordt informatie gegeven over transgenders, hun transitie(s) en hun sociale positie in verleden en heden. Daarnaast worden theologische perspectieven geschetst bij de ervaringen van transgenders en worden gedeelten uit de Bijbel behandeld die een problematische of bijzondere betekenis hebben voor transgenders.

Ook is er aandacht voor de plaats van transgenders in plaatselijke kerkelijke gemeentes, inclusief gespreksmateriaal voor jongeren en volwassenen. In het boek komen transgenders zelf aan het woord.

Presentatie

Het boek wordt op Roze Zondag 23 juni gepresenteerd in de Oranjekerk in Amsterdam.

