Overzichtsexpositie fotograaf Ewoud Broeksma: ‘Ewoud Puur’

In Groningen is vanaf zondag een expositie te zien van de op 18 februari overleden fotograaf Ewoud Broeksma. De expositie ‘Ewoud Puur’ is te zien in Galerie MooiMan, die het werk van Broeksma al jaren tentoonstelt.

Ewoud Broeksma fotografeerde bijna 30 jaar voornamelijk sporters, vaak naakt of, zoals hij het benoemde, ‘puur’. Regionaal werd hij met name bekend met diverse fotoseries waaronder ‘Hemd van het Lijf’ voor het Dagblad van het Noorden.

Voor die fotorubrieken die 25 jaar standhielden, gaven veel bekende, vooral mannelijke topsporters zich voor hem bloot met het oog op de kunst of de pure esthetiek. Het leverde nationaal en internationaal veel waardering op voor zijn werk.

Diverse kalenders en boeken documenteren zijn werk, waaronder het in 2016 verschenen tweede deel in de serie ‘Dubbelaars/Doubles’ waarin 50 + 2 mannen zich gekleed en ongekleed laten zien in dezelfde houding. ‘Voor een eerlijke vergelijking’, was het advies van Ewoud.

Als eerbetoon toont Galerie MooiMan met ‘Ewoud Puur’ vooral zijn mooiste mannen. De opbrengst van de verkochte foto’s wordt gebruikt voor de verwezenlijking van de biografie ‘Ewoud Puur’.

De opening wordt zondag verricht door wethouder Philip Broeksma, de broer van Ewoud, samen met Ewoud’s trouwe vriend en journalist Cees Wijburg.

‘Ewoud Puur’

23 juni t/m 21 september

Opening: zondag 23 juni 16.00 uur

Galerie open: vanaf 15.00 uur

De galerie is gesloten van 8 juli t/m 8 augustus.

