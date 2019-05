on

Roze Zaterdag 2019 is dit jaar in Venlo. De dag wordt georganiseerd samen met partnerstad Krefeld. Het thema van de Roze Zaterdag die dit jaar op 29 juni gehouden wordt, is ‘Ik ook van jou/So wie Du’.

Het hele jaar door zijn er in totaal meer dan vijftig activiteiten rond dit thema.

Om al vast in een beetje in de stemming te komen, is dit promotiefilmpje gemaakt:

