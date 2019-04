Uniek exemplaar van Pijpelijntjes duikt op in Groningen

on

In Groningen is een zeldzaam exemplaar van de eerste druk van het boek ‘Pijpelijntjes’ van Jacob Israël de Haan opgedoken. In het boek uit 1904 wordt voor het eerst in de Nederlandse literatuur openlijk over een homo-erotische verhouding geschreven.

De hele oplage werd destijds opgekocht door een vriend van De Haan die niet blij was dat het boek aan hem was opgedragen. Bovendien herkende hij zich als de sadistisch aangelegde Sam in het boek. De hele oplage werd vervolgens vernietigd. De Haan schreef een nieuwe versie van zijn roman met minder herkenbare hoofdpersonen.

Het boek werd woensdagochtend te koop aangeboden door antiquariaat Artistiek Bureau in Groningen en was binnen een halve dag verkocht.

Zeldzaam

‘Zo goed als de gehele oplage werd vernietigd. Sindsdien geldt de eerste druk van ‘Pijpelijntjes’ als een van de zeldzaamste en meest gezochte boeken in de Nederlandse letteren’, zegt Nick ter Wal van Artistiek Bureau in het Dagblad van het Noorden. Van de eerste druk zijn er volgens Ter Wal hooguit tien tot vijftien exemplaren overgebleven.

Voor zover bekend zijn er alleen in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en in de Universiteitsbibliotheek Leiden exemplaren van de eerste druk te vinden.

Pakpapier

Het exemplaar dat nu verkocht is, was door De Haan cadeau gedaan aan Gerrit Pieter Frets (1879-1957), die in het boek wordt opgevoerd als ‘de lieve student Geert Fentz’.

De echtgenote van Frets had het boek na het overlijden van haar man in bruin pakpapier gewikkeld. Daardoor is het volgens Ter Wal goed bewaard gebleven. Via via kwam Ter Wal in contact met de kleindochter van Frets, die wilde dat het boek bij een liefhebber terecht kwam.

Het boek is in opdracht van de kleidochter verkocht voor een bedrag ‘rond de tweeduizend euro.’ Volgens Ter Wal zijn eerdere exemplaren van de eerste druk verkocht op veilingen waar ze tussen de 1500 en 3000 euro opleverden. Het boek is gekocht door een particuliere verzamelaar.

(Bron: Dagblad van het Noorden, Roze Golf, foto: Artistiek Bureau)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws