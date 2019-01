Women’s March in Groningen ook tegen anti-homogeweld

on

In Groningen zijn zaterdagmiddag zo’n 150 mensen, voornamelijk vrouwen, de straat op gegaan om te demonstreren tegen fysiek en psychisch geweld en door de binnenstad.

Deze Women’s March wordt dit weekeinde wereldwijd gehouden, in onder meer Hamburg, Berlijn en Rome. Vooral in Amerikaanse steden zijn zaterdag vele tientallen Women’s Marches gehouden.

Nashville Verklaring

Onder de deelnemers waren ook mensen die aandacht vroegen voor geweld tegen LGBT-ers, mede door het nieuws over de Nashville Verklaring en de Nederlandse ondertekenaars daarvan.

‘Als we stil zijn, kunnen we niks bereiken. Als we meelopen, kunnen we meer bereiken’, vertelt een demonstrant tegen RTV Noord die meeliep met de Women’s March.

Trump

De Women’s March begon in januari 2017 in de Verenigde Staten, na de installatie van Donald Trump tot president. Honderdduizenden vrouwen gingen toen de straat op. Sinds die tijd worden op 19 en 20 januari overal ter wereld demonstratieve optochten georganiseerd. In Nederland gebeurde dat zaterdag alleen in Groningen. Wel staat voor 9 maart een Women’s March in Amsterdam gepland.

(Bron: RTV Noord, NOS, beeld: screenshot RTV Noord)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws